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Yok artık Doncic!

NBA'de Luka Doncic fırtınası esiyor... Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu San Antonio Spurs karşısında da şov yaptı. 51 sayı, 6 ribaunt ve 9 asistle oynayan Sloven basketbolcu, 126-125'lik galibiyetin baş mimarı oldu. Doncic böylece NBA tarihinde beş maçlık bir seride 250 sayı, 50 ribaunt ve 50 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu. Yıldız oyuncu, Knicks'i 126- 121 yendikleri maçta NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk isim olmuştu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2023 Pazartesi 06:50
Yok artık Doncic!
NBA'de Luka Doncic fırtınası esiyor... Dallas Mavericks'in yıldız oyuncusu San Antonio Spurs karşısında da şov yaptı. 51 sayı, 6 ribaunt ve 9 asistle oynayan Sloven basketbolcu, 126-125'lik galibiyetin baş mimarı oldu. Doncic böylece NBA tarihinde beş maçlık bir seride 250 sayı, 50 ribaunt ve 50 asist barajını geçen ilk oyuncu oldu. Yıldız oyuncu, Knicks'i 126- 121 yendikleri maçta NBA tarihinde 60 sayı, 20 ribaunt ve üstü istatistikle "triple-double" yapan ilk isim olmuştu.
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