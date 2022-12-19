Haberler NBA Nikola Jokic'ten inanılmaz performans!

Nikola Jokic'ten inanılmaz performans!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets, Nikola Jokic'in üstün performansının yardımıyla Charlotte Hornets'ı 119-115 mağlup etti. Jokic, 40 sayı, 27 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2022 Pazartesi 11:15
Nikola Jokic'ten inanılmaz performans!

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansında zirve mücadelesi veren Nuggets'ın konuk ettiği Hornets'i 4 sayı farkla geçtiği maçta all-star Jokic, 40 sayı, 27 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı.

Sırp pivot, NBA'de bir maçta 35 ve üzeri sayı, 25 ve üzeri ribaunt, 10 ve üzeri asist yapan 1968'de Wilt Chamberlain'in ardından ikinci oyuncu oldu.

Kentavious Caldwell-Pope 20 sayı, 5 asist, Aaron Gordon 19 sayı, 10 ribaunt, Bruce Brown 16 sayıyla Nuggets'ın sezonun 18. galibiyetine uzanmasına yardımcı oldu.

Mağlubiyet serisi 8 maça çıkan Hornets'te LaMelo Ball 31 sayı, 5 asist, Kelly Oubre 16 sayı, Gordon Hayward 15 sayı, 10 ribaunt, Jalen McDaniels 14 sayı, 5 ribaunt ve Mason Plumlee 11 sayı, 9 ribaunt üretti.

JORDAN POOLE'DAN KARİYER REKORU

Bu sezon istikrarlı bir performans sergileyemeyen son şampiyon Golden State Warriors, deplasmanda Toronto Raptors'ı 126-110 yenerek 31. maçında 15. galibiyetini aldı.

Warriors'ta Jordan Poole, 43 sayıyla kariyer rekoru kırdı. Draymond Green 17 sayı, 9 ribaunt, 5 asist, Klay Thompson 17 sayı, 7 ribaunt, JaMychal Green 15 sayı, 7 ribaunt ve Kevon Looney ise 11 sayı, 11 ribauntla oynadı.

Sezonun 17. mağlubiyetini alan Raptors'ta Pascal Siakam 27 sayı, 5'er ribaunt ve asist, Fred VanVleet 22 sayı, 8 asist, Scottie Barnes 17 sayı, 5 ribaunt, Malachi Flynn 16 sayı, 6 ribaunt, Chris Boucher 11 sayı, 14 ribauntluk performans sergiledi.

Minnesota Timberwolves, kulüp sayı rekoruyla kazandı

Minnesota Timberwolves, kulüp sayı rekorunu kırdığı maçta, konuk ettiği Chicago Bulls'u 150-126'lık skorla yendi.

Galibiyet ile mağlubiyet sayısı 15'te eşitlenen Timberwolves'ta Anthony Edwards 37 sayı, 11 asist, D'Angelo Russell 28 sayı, 8 asistle skora büyük katkı sağladı.

Bu sezon 18. kez kaybeden Bulls'un en skorer isimleri, 29 sayı, 6 asistle DeMar DeRozan, 23 sayı, 9 ribauntla Nikola Vucevic, 22 sayı, 6 asistle Zach LaVine oldu.

Sonuçlar:

Boston Celtics-Orlando Magic: 92-95

Indiana Pacers-New York Knicks: 106-109

Toronto Raptors-Golden State Warriors: 110-126

Detroit Pistons-Brooklyn Nets: 121-124

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 150-126

Denver Nuggets-Charlotte Hornets: 119-115

Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 119-117

DİĞER
Son dakika: Dünya Kupası finali Arjantin ve Fransa'nın kazandığı prim belli oldu! Messi turnuvaya damga vurdu...
Müge Anlı kızını, annesini ve eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu'nu yine baş tacı yaptı! Doğum günü ve 3000. bölüm bir arada: "Yeni gelinim ya, kocam göndermiş..."
Rosier Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi
Galatasaray'a Moussa Dembele'den kötü haber!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Devin Booker 58 sayı attı Phoenix Suns kazandı!
Cedi’den 14 sayı
Ozan Tufan'dan şikayetçi oldular! İşte nedeni
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar G.Saray'da Berke Özer isyanı! Kampanya başlattılar 11:37
"Jesus'un F.Bahçe'si bizi geçer!" "Jesus'un F.Bahçe'si bizi geçer!" 11:15
Nikola Jokic'ten inanılmaz performans! Nikola Jokic'ten inanılmaz performans! 11:08
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor! Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor! 11:05
F.Bahçe transferi resmen açıkladı! F.Bahçe transferi resmen açıkladı! 11:05
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe - İstanbulspor maçı saat kaçta? 10:38
Daha Eski
Rosier Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi Rosier Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Resmi açıklama geldi 10:19
Adanaspor - Denizlispor maçı saat kaçta? Adanaspor - Denizlispor maçı saat kaçta? 10:18
Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor! Ayasofya mucizesi Luan Peres'i baba yapıyor! 10:16
Beşiktaş'ta büyük belirsizlik! Redmond... Beşiktaş'ta büyük belirsizlik! Redmond... 09:56
Galatasaray'a Moussa Dembele'den kötü haber! Galatasaray'a Moussa Dembele'den kötü haber! 09:46
Trabzonspor'dan G.Saray'a Traore çalımı! Trabzonspor'dan G.Saray'a Traore çalımı! 09:34