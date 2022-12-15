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NBA'de Jokic'in gecesi!

NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Denver Nuggets'ın evinde Ball Arena'da Washington Wizards'ı ağırladığı maç tüm dikkatleri üzerine çekti. Ev sahibi Denver Nuggets'ın 141-128'lik üstünlüğü ile tamamlanan mücadelede Denver'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, 43 sayı 14 ribaunt 8 asist ve 20'de 17 saha içi isabeti ile galbiyetin mimarı oldu. Wizards'ta ise Kyle Kuzma'nın 24 sayısı mağlubiyetin önüne geçemedi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2022 Perşembe 08:56
NBA'de Jokic'in gecesi!
NBA'de gecenin maçları tamamlanırken Denver Nuggets'ın evinde Ball Arena'da Washington Wizards'ı ağırladığı maç tüm dikkatleri üzerine çekti.

Ev sahibi Denver Nuggets'ın 141-128'lik üstünlüğü ile tamamlanan mücadelede Denver'ın Sırp yıldızı Nikola Jokic, 43 sayı 14 ribaunt 8 asist ve 20'de 17 saha içi isabeti ile galbiyetin mimarı oldu. Wizards'ta ise Kyle Kuzma'nın 24 sayısı mağlubiyetin önüne geçemedi.

Gecenin diğer maçlarında alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Charlotte Hornets 134-141 Detroit Pistons
Indiana Pacers 125-119 Golden State Warriors
Orlando Magic 135-124 Atlanta Hawks
Chicago Bulls 120-128 New York Knicks
Toronto Raptors 123-124 Sacramento Kings
Oklahoma City Thunder 108-110 Miami Heat
San Antonio Spurs 112-128 Portland Trail Blazers
Dallas Mavericks 90-105 Cleveland Cavaliers
Los Angeles Clippers 99-88 Minnesota Timberwolves
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