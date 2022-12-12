Boston Celtics - LA Clippers maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | NBA

NBA'de heyecan Boston Celtics - LA Clippers maçı ile devam ediyor. Son olarak Golden State Warriors ile karşılaşan Boston Celtics, 123-107 mağlup olmuştu. Celtics, LA Clippers'ı yenerek moral kazanmak istiyor. Peki, Celtics - LA Clippers NBA maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
CELTICS - LA CLIPPERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Celtics - LA Clippers NBA maçı 13 Aralık Salı sabah saat 06:30'da S Sport'ta canlı yayınlanacak.
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