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Cedi Osman'dan 23 sayı 3 ribaunt

NBA’de milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 114-102 kazandı ve bu sezonki 11, üst üste de 3. galibiyetini aldı. Son şampiyon Golden State Warriors ise New Orleans Pelicans’a 123-83 mağlup oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2022 Salı 10:21
Cedi Osman'dan 23 sayı 3 ribaunt
NBA'de milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks ile sahasında oynadığı karşılaşmayı 114-102 kazandı ve bu sezonki 11, üst üste de 3. galibiyetini aldı. Son şampiyon Golden State Warriors ise New Orleans Pelicans'a 123-83 mağlup oldu.

NBA'de normal sezon heyecanı 8 karşılaşma ile devam etti. Batı Konferansı'nda mücadele eden Cleveland Cavaliers, evinde karşılaştığı Atlanta Hawks'ı 114-102 mağlup etti ve bu sezonki 11, üst üste de 3. galibiyetini aldı. Cleveland'da milli oyuncu Cedi Osman 23 sayı, 3 ribaunt, Donovan Mitchell 29 sayı, 4 ribaunt, 9 asist, Darius Garland 26 sayı, 9 asist ile galibiyetin mimarı oldular. NBA'de geçtiğimiz sezonun şampiyonu Golden State Warriors, deplasmanda New Orleans Pelicans'a 128-83 kaybetti ve bu sezon 10. mağlubiyetini yaşadı. Golden State'de Jordan Poole 26 sayı, Jonathan Kuminga 18 sayı ile yenilgiye engelleyemediler. New Orleans'ın forveti Brandon Ingram 34 sayı, 6 ribaunt, 3 asist ile en skorer oyuncu oldu.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Cleveland Cavaliers: 114 - Atlanta Hawks: 102
İndiana Pacers: 123 - Orlando Magic: 102
Oklahoma City Thunder: 119 - New York Knicks: 129
New Orleans Pelicans: 123 - Golden State Warriors: 83
Milwaukee Bucks: 119 - Portland Trail Blazers: 111
Chicago Bulls: 121 - Boston Celtics: 107
Minnesota Timberwolves: 105 - Miami Heat: 101
Los Angeles Clippers: 121 - Utah Jazz: 114

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