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Alperen Şengün'ün 23 sayısı galibiyete yetmedi

NBA'de Houston Rockets, Memphis Grizzlies'e 129-122 kaybederken Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, 23 sayı ve 12 ribauntla double-double yaptı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2022 Cumartesi 11:50
Alperen Şengün'ün 23 sayısı galibiyete yetmedi

NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi.

Batı Konferansı'nda milli oyuncu Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets, büyük çekişmeye sahne olan maçta Memphis Grizzlies'e 129-122 yenildi.

İki maçını da kazanan Grizzlies'te all-star Ja Morant 49 sayı, 8 asist ve 4 ribauntla takımına galibiyeti getiren oyuncu oldu. John Konchar 17 sayı ve 5 ribaunt, Desmond Bane 14 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla mücadeleyi tamamladı.

İki maç sonunda galibiyete ulaşamayan Rockets'ta ise Alperen Şengün, 27 dakika süre aldığı karşılaşmayı 23 sayı ve 5'i hücum olmak üzere 12 ribauntla "double-double" yaparak tamamladı. Jalen Green 33 sayı ve 5 ribaunt, Kevin Porter 18 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Eric Gordon 17 sayı, 4'er ribaunt ve asistle oynadı.

WARRİORS İLK KEZ KAYBETTİ

Son şampiyon Golden State Warriors, çekişmeli geçen mücadelede Denver Nuggets'a evinde 128-123 yenildi.

Sezonun ilk galibiyetine imza atan Nuggets'ta all-star Nikola Jokic 26 sayı, 12 ribaunt ve 10 asistle kariyerinin 77. "triple-double"ına imza attı. Bruce Brown 20, Kentavious Caldwell-Pope 17 sayı, Michael Porter 17 sayı ve 6 ribaunt, Bones Hyland 14 sayı ve 5 asistle skora destek verdi.

İkinci maçında ilk kez kaybeden Warriors'ta Stephen Curry 34 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist, Andrew Wiggins 23 sayı ve 8 ribaunt, Klay Thompson 16 sayı, Draymond Green 13 sayı ve 9 asistlik performans sergiledi.

NBA'de bu sabaha karşı oynanan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Charlotte Hornets-New Orleans Pelicans: 112-124
Washington Wizards-Chicago Bulls: 102-100
Indiana Pacers-San Antonio Spurs: 134-137
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 108-98
Miami Heat-Boston Celtics: 104-111
Brooklyn Nets-Toronto Raptors: 109-105
New York Knicks-Detroit Pistons: 130-106
Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 126-132 (uzatmada)
Portland Trail Blazers-Phoenix Suns: 113-111 (uzatmada)

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