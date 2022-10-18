NBA heyecanı başlıyor! İşte açılış maçları

Amerika Basketbol Birliği (BAA) adıyla 1946'da başlayan NBA'in 77. sezonunun açılış gününde 2 maç oynanacak. Yeni sezonun ilk karşılaşmasında, geçen sezonun finalisti Boston Celtics, Furkan Korkmaz'ı da kadrosunda barındıran Philadelphia 76ers'ı ağırlayacak.

Aynı gün ayrıca Kaliforniya eyaleti takımları Golden State Warriors ile Los Angeles Lakers da karşılaşacak. Stephen Curry'nin önderliğindeki son şampiyon Warriors, sezona yeni başantrenörü Darvin Ham ile başlayacak Lakers'ı konuk edecek.

Son 8 yılda 4. kez (2015, 2017, 2018, 2022) mutlu sona ulaşan Warriors oyuncuları, maç öncesi şampiyonluk yüzüklerini alacak.

Geçen sezon play-off'ların dışında kalarak hayal kırıklığı yaratan Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James, ligdeki 20. yılına adım atacak. Normal sezon kariyerinde 37 bin 62 sayısı bulunan 37 yaşındaki James, 1326 sayı daha atması halinde Kerim Abdülcabbar'a (38 bin 387) ait NBA rekorunu kıracak.

Ligin ikinci gününde ise 12 karşılaşma yapılacak. Geçen yılki NBA Draftı'nın 1 numarası Cade Cunningham (Detroit Pistons) ile 2022 seçmelerinin 1 numarası Paolo Banchero (Orlando Magic), normal sezonun ikinci gününde karşı karşıya gelecek.

Alperen Şengün, Ömer Faruk Yurtseven ve Cedi Osman da başantrenörlerinin şans vermesi durumunda ikinci gün parkeye çıkacak.

Alperen'in takımı Houston Rockets, Atlanta Hawks'a, Cedi'nin takımı Cleveland Cavaliers da Toronto Raptors'a konuk olacak. Ömer'in kadrosunda yer aldığı Miami Heat ise sahasında Chicago Bulls ile karşılaşacak.

NBA'de 4 milli basketbolcu mücadele edecek

Ligde, geçen sezon olduğu gibi Türkiye Milli Takımı'ndan 4 basketbolcu mücadele edecek.

Houston Rockets'ta oynayan 20 yaşındaki Alperen Şengün ve Miami Heat forması giyen 24 yaşındaki Ömer Faruk Yurtseven'in NBA'deki 2. yılı olacak.

Pivot mevkisinde oynayan iki milli basketbolcudan Alperen, geçen sezon 72 maçta 9,6 sayı, 5,5 ribaunt, 2,6 asist, Ömer ise 56 karşılaşmada 5,3 sayı, 5,3 ribaunt ortalamalarını yakalamıştı.

27 yaşındaki Cedi Osman (Cleveland Cavaliers) ve 25 yaşındaki Furkan Korkmaz (Philadelphia 76ers) ise ligdeki 6. yıllarına başlayacak.

NBA kariyerinde Cedi'nin 10 sayı, 3,2 ribaunt, 2,1 asist, Furkan'ın da 7,9 sayı, 2,2 ribaunt ortalamaları bulunuyor.

Tanıdık isimler, farklı formalarla sahada

Doğu Konferansı'nda Boston Celtics, Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Brooklyn Nets'in, Batı Konferansı'nda ise Golden State Warriors, Phoenix Suns, Memphis Grizzlies ve Los Angeles Clippers'ın zirveye oynamasının beklendiği 2022-2023 sezonu öncesinde dikkati çeken transferler gerçekleşti.

Yeniden yapılanma sürecine giren Utah Jazz, all-star oyuncuları Donovan Mitchell ve Rudy Gobert ile yollarını ayırdı.

Cavaliers, kariyerinde 23,9 sayı, 4,5 asist, 4,2 ribaunt ortalamalarıyla oynayan şutör gard Mitchell'ı, geçen sezon ilk defa all-star seçilen oyun kurucu Darius Garland'ın yanına ekledi.

Minnesota Timberwolves da 3'er kez yılın savunma oyuncusu ve all-star seçilen Fransız pivot Gobert'i kadrosuna kattı. Kadrosunda all-star uzun forvet Karl-Anthony Towns'ı da barındıran Timberwolves böylece ligin belki de en korkutucu pota altı ikilisine sahip oldu.

All-star oyun kurucu Trae Young'ın sürüklediği Atlanta Hawks, geçen sezon yaptığı çıkışla all-star seçilme onurunu yaşayan Dejounte Murray'yi San Antonio Spurs'ten takas etti.

12 yıl sonra NBA'de final oynayan Celtics ise Indiana Pacers'tan Malcolm Brogdon'ı takas ederek ve Spurs'ün serbest bıraktığı Danilo Gallinari'yi renklerine bağlayarak kadro derinliğini arttırdı.

6 numaralı forma tarih oluyor

Hayatını kaybeden Celtics efsanesi Bill Russell'ı onurlandırmak amacıyla 6 numaralı forma, lig genelinde emekli edildi. 31 Temmuz 2022'de 88 yaşındayken hayata gözlerini yuman Russell, NBA genelinde forması emekli edilen ilk basketbolcu oldu.

Karara göre, 2022-2023 sezonundan itibaren NBA takımları oyuncularına 6 numaralı formayı veremeyecek. 6 numaralı formayı giyen oyuncular ise karardan muaf tutulacak.

ABD profesyonel spor tarihinin ilk siyahi başantrenörü olma unvanını taşıyan Russell, 1975'te Basketbol Şöhretler Müzesi'ne dahil edilmişti.

Russell, 1956-1969 yıllarında oyuncu ve oyuncu-antrenör olarak görev yaptığı NBA'de 11 şampiyonluk yaşamıştı. Efsane basketbolcu, 12 defa all-star, 5 kez de normal sezonun en değerli oyuncusu seçilmişti.

Play-off'lar 16 Nisan'da başlayacak

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle neredeyse 3 yıldır düzenlenemeyen "NBA Global Games" geri dönüyor. Bu sezon "NBA Global Games" kapsamında 2 karşılaşma, ABD veya Kanada sınırları dışında yapılacak. 18 Aralık'taki Miami Heat-San Antonio Spurs mücadelesi, Meksika'nın başkenti Mexico City'de oynanacak. Chicago Bulls ile Detroit Pistons ise 19 Ocak 2023'te Fransa'nın başkenti Paris'te karşı karşıya gelecek.

NBA All-Star hafta sonu, 18-20 Şubat 2023 tarihlerinde Salt Lake City kentindeki Vivint Arena'da gerçekleştirilecek. 72. NBA All-Star maçında, taraftarlardan en çok oy alan Doğu ve Batı Konferansı'ndan birer oyuncunun seçtiği takımlar karşılaşacak.

30 takımın 82'şer maça çıkacağı normal sezon, 10 Nisan'da sona erecek. Play-off'lara katılacak son 4 takım, kendi konferanslarında 7, 8, 9 ve 10'uncu sırayı alanlar arasındaki play-in turnuvasıyla belirlenecek. Play-in maçları 12-15 Nisan tarihlerinde yapılacak.

16 takımın katılacağı play-off'lar 16 Nisan, 2023 NBA Finalleri ise 2 Haziran'da başlayacak.

Geçen sezondan akılda kalanlar

Şampiyon: Golden State Warriors (Boston Celtics'i 4-2 yendi)

Final serisinin en değerli oyuncusu: Stephen Curry (Golden State Warriors)

Normal sezon lideri: Phoenix Suns (64 galibiyet, 18 mağlubiyet)

Normal sezonun en değerli oyuncusu: Nikola Jokic (Denver Nuggets)

Normal sezonun sayı kralı: Joel Embiid (Philadelphia 76ers) - 30,6 sayı

Normal sezonun ribaunt kralı: Rudy Gobert (Utah Jazz) - 14,7 ribaunt

Normal sezonun asist kralı: Chris Paul (Phoenix Suns) - 10,8 asist

NBA tarihinde normal sezondaki takım rekorları

En fazla galibiyet: Golden State Warriors (2015-2016) - 73

En fazla mağlubiyet: Philadelphia 76ers (1972-1973) - 73

En iyi galibiyet yüzdesi: Golden State Warriors (2015-2016) 73-9 (yüzde 89)

En kötü galibiyet yüzdesi: Charlotte Bobcats (2011-2012) 7-59 (yüzde 10,6)

En yüksek farkla biten maç: 73 sayı - Memphis Grizzlies-Oklahoma City Thunder: 152-79 (2021)

En fazla sayı atılan maç: 370 sayı - Detroit Pistons: 186-Denver Nuggets: 184 (1983'te 3 kez uzatmaya giden karşılaşma, aynı zamanda bir takımın en çok sayı (186) attığı maç olarak da NBA tarihine geçti)

En az sayı atılan maç: 119 sayı - Milwaukee Hawks: 57-Boston Celtics: 62 (1955)