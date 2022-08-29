Dominique Armani Jones'tan James Harden'a doğum gününde 250 bin dolar hediye!

Lil Baby sahne adıyla ünlenen ve 2017'de çıkardığı mixtape albümü Too Hard'ta yer alan "Freestyle" adındaki hit şarkısıyla ünlenen ABD'li rapçi Dominique Armani Jones, NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen yakın arkadaşı James Harden'ın doğum gününde ilginç bir hediyeyle sürpriz yaptı.

Geçtiğimiz günlerde 33. yaşını kutlayan basketbolcu James Harden'ın doğum günü partisine katılan Lil Baby, Harden'a hediye olarak 250 bin dolar nakit para verdi. James Harden'ın hediyeyi açarken çekilen videosu ise sosyal medyada gündem oldu.