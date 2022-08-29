Haberler NBA Dominique Armani Jones'tan James Harden'a doğum gününde 250 bin dolar hediye!

Dominique Armani Jones'tan James Harden'a doğum gününde 250 bin dolar hediye!

Son dakika spor haberleri... Sahne adı Lil Baby olan ABD'li rapçi Dominique Armani Jones, NBA'in yıldız oyuncularından James Harden'a doğum günü hediyesi olarak 250 bin dolar nakit verdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 11:16
Dominique Armani Jones'tan James Harden'a doğum gününde 250 bin dolar hediye!

Lil Baby sahne adıyla ünlenen ve 2017'de çıkardığı mixtape albümü Too Hard'ta yer alan "Freestyle" adındaki hit şarkısıyla ünlenen ABD'li rapçi Dominique Armani Jones, NBA ekibi Philadelphia 76ers'ta forma giyen yakın arkadaşı James Harden'ın doğum gününde ilginç bir hediyeyle sürpriz yaptı.

Geçtiğimiz günlerde 33. yaşını kutlayan basketbolcu James Harden'ın doğum günü partisine katılan Lil Baby, Harden'a hediye olarak 250 bin dolar nakit para verdi. James Harden'ın hediyeyi açarken çekilen videosu ise sosyal medyada gündem oldu.

DİĞER
Kaza bile barıştıramadı! İbrahim Tatlıses'ten oğlu Ahmet Tatlıses'e zehir zemberek sözler: Artist, numarasını yaptı gitti
Fenerbahçe'de Pelkas ile yollar ayrılıyor! Hull City ile anlaşma tamam! İşte kasaya girecek bonservis bedeli
Usta yazardan G.Saraylı yıldıza övgü! "En iyi transfer..."
G.Saray'dan forvet harekatı! Belotti olmadı o geliyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Lebron 85 milyon alacak
Junior NBA Türkiye’de
DOLAR NE KADAR OLDU? 29 AĞUSTOS 2022 altın gram fiyatı | Euro, dolar, sterlin kaç TL?
30 AĞUSTOS SÖZLERİ - Zafer Bayramı ile ilgili güzel sözler ve mesajlar | Zafer Bayramı kutlama mesajları sosyal medya
30 Ağustos'ta kargolar, bankalar, PTT, eczaneler, hastaneler ve noterler açık mı?
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Konyaspor - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu Konyaspor - F.Bahçe maçının VAR'ı belli oldu 11:49
Ağaoğlu: Fırtına mevsimi devam edecek! Ağaoğlu: Fırtına mevsimi devam edecek! 11:39
Zeki Çelik Roma'ya ısınıyor! Mou'nun gözüne girdi Zeki Çelik Roma'ya ısınıyor! Mou'nun gözüne girdi 11:37
Riera'dan müthiş başlangıç! Riera'dan müthiş başlangıç! 11:35
F.Bahçe Hull City ile anlaştı! İşte bonservis bedeli F.Bahçe Hull City ile anlaştı! İşte bonservis bedeli 11:23
Barça'nın yıldızına silahlı soygun şoku! Barça'nın yıldızına silahlı soygun şoku! 11:21
Daha Eski
Harden'a doğum günü hediyesi 250 bin dolar! Harden'a doğum günü hediyesi 250 bin dolar! 11:15
Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Sivasspor maçı saat kaçta? 10:40
İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum! İşte Avrupa'nın 5 büyük liginde son durum! 10:36
Fenerbahçe'nin rakibi Keiv'de şoke eden gelişme! Fenerbahçe'nin rakibi Keiv'de şoke eden gelişme! 10:34
Usta yazardan G.Saraylı yıldıza övgü! "En iyi transfer..." Usta yazardan G.Saraylı yıldıza övgü! "En iyi transfer..." 10:34
Transfere Erden Timur engeli! Veto etti Transfere Erden Timur engeli! Veto etti 10:08