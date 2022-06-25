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Charlotte Hornets Steve Clifford'la anlaştı

Son dakika spor haberleri... NBA takımlarından Charlotte Hornets, James Borrego'dan boşalan başantrenörlük görevine 60 yaşındaki Steve Clifford'ı getirdiğini duyurdu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 25 Haziran 2022 Cumartesi 10:52
Charlotte Hornets Steve Clifford'la anlaştı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Charlotte Hornets'ta James Borrego'dan boşalan başantrenörlük görevine Steve Clifford getirildi.

Hornets'tan yapılan açıklamada, 60 yaşındaki Clifford ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce birçok takımda yardımcı antrenörlük yapan Clifford, 2013-2018 yıllarında da Hornets'ı çalıştırmıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, 2018-2021 yıllarında ise Orlando Magic'te görev yapmıştı.

Clifford, 292 galibiyet, 345 mağlubiyet yaşadığı 8 sezonluk başantrenörlük kariyerinde Hornets ve Magic'i ikişer kez play-off'lara taşıdı.


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