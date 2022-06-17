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Flaş Furkan Korkmaz kararı! Ayrılıyor

Son dakika spor haberi: NBA ekiplerinden Philadephia 76ers forması giyen milli basketbolcumuz Furkan Korkmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeniden yapılanma kararı alan 76ers takımdaki bazı isimlerle yolları ayırmayı düşünüyor. Bu oyunculardan birinin de Furkan Korkmaz olduğu iddia edildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2022 Cuma 14:39
Flaş Furkan Korkmaz kararı! Ayrılıyor

NBA'de boy gösteren temsilcimiz Furkan Korkmaz ile alakalı flaş bir iddia, gündeme bomba gibi oturdu. Normal sezonu dördüncü sırada bitiren Philadephia 76ers, Miami Heat'e karşı oynadığı play-off ikinci turunda seriyi 4-2 kaybetmiş ve elenmişti.

James Harden'ı kadrosuna katan ve Joel Embiid'e sahip olan Sixers, gösterdiği bu performansın ardından yeniden yapılanma kararı aldı. Amerikan basınından Keith Pompey'in haberine göre 76ers, yaz döneminde Tobias Harris, Matisse Thybulle, Shake Milton, Danny Green ve Furkan Korkmaz'ı 2022 draftı 1. tur, 23. sıra hakkı için elden çıkarmak istiyor.

Anadolu Efes ve Banvit formaları giydikten sonra NBA'e draft edilen Furkan Korkmaz, 2017 yılından beridir Philadelphia 76ers'ın formasını terletiyordu.


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