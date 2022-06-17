Flaş Furkan Korkmaz kararı! Ayrılıyor

NBA'de boy gösteren temsilcimiz Furkan Korkmaz ile alakalı flaş bir iddia, gündeme bomba gibi oturdu. Normal sezonu dördüncü sırada bitiren Philadephia 76ers, Miami Heat'e karşı oynadığı play-off ikinci turunda seriyi 4-2 kaybetmiş ve elenmişti.

James Harden'ı kadrosuna katan ve Joel Embiid'e sahip olan Sixers, gösterdiği bu performansın ardından yeniden yapılanma kararı aldı. Amerikan basınından Keith Pompey'in haberine göre 76ers, yaz döneminde Tobias Harris, Matisse Thybulle, Shake Milton, Danny Green ve Furkan Korkmaz'ı 2022 draftı 1. tur, 23. sıra hakkı için elden çıkarmak istiyor.

Anadolu Efes ve Banvit formaları giydikten sonra NBA'e draft edilen Furkan Korkmaz, 2017 yılından beridir Philadelphia 76ers'ın formasını terletiyordu.



