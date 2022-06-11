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Boston Celtics-Golden State Warriors: 97-107 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Final serisinde durum 2-2!

Son dakika spor haberleri... NBA'de final serisi heyecanı sürüyor. Golden State Warriors, deplasmanda Boston Celtics'i yenerek seride durumu 2-2'ye getirdi. Maça damga vuran isimse Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Haziran 2022 Cumartesi 10:51
Boston Celtics-Golden State Warriors: 97-107 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Final serisinde durum 2-2!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Finalleri'nde Boston Celtics'i 107-97 yenen Golden State Warriors, seride durumu 2-2 yaptı.

Batı Konferansı şampiyonu Warriors, Doğu Konferansı şampiyonu Celtics'e konuk olduğu serinin 4. maçını, Stephen Curry'nin 43 sayı, 10 ribauntluk performansı sayesinde kazandı.

Warriors'ta Andrew Wiggins 17 sayı, 16 ribaunt, Klay Thompson da 18 sayılık katkıda bulundu. Celtics'te Jayson Tatum 23 sayı, 11 ribaunt, 6 asist, 3 blok, Jaylen Brown 21 sayı, 6 ribaunt ve Marcus Smart 18 sayı, 5 asist, 4 top çalmayla oynadı.

Serinin 5. karşılaşması Warriors'ın sahasında oynanacak.

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