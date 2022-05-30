NBA FİNALİ NE ZAMAN? Golden State Warriors - Boston Celtics maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NBA FİNALİ NE ZAMAN? - Golden State Warriors ile Boston Celtics NBA'de adını finale yazdırdı. Sporseverler dev finali ile ilgili detayları araştırılıyor. Peki, Golden State Warriors - Boston Celtics maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GOLDEN STATE WARRIORS - BOSTON CELTICS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Golden State Warriors - Boston Celtics maçı 3 Haziran Cuma günü başlayacak. 7 maçtan oluşan NBA finalinde 4 galibiyet elde eden ekip şampiyonluğunu ilan edecek.

14 YIL SONRA FİNALDE!

NBA'de köklü bir tarihe sahip olan Boston Celtics, 14 yıl sonra finale kalarak taraftarını mutlu etmeyi başardı. Boston Celtics'in kadrosunda final heyecanı yaşayan oyuncu bulunmuyor. Boston Celtics'in finaledeki rakibi Golden State forması giyen Curry, Klay, Green üçlüsü bu takımla bereaber 3 şampiyonluk yaşadı.