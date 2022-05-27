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Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 120-110 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Golden State finale yükseldi!

Son dakika spor haberleri... NBA'de play-off'lar sürüyor. Batı Konferansı'nda seriyi 4-1 kazanan Golden State Warriors NBA finaline yükseldi. Warriors'ın NBA finalindeki rakibi, Miami Heat-Boston Celtics (2-3) eşleşmesinin galibi olacak.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2022 Cuma 10:35
Golden State Warriors-Dallas Mavericks: 120-110 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Golden State finale yükseldi!

Golden State Warriors, Dallas Mavericks'i 120-110 yenerek Batı Konferansı final serisini 4-1 kazandı ve Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finaline yükseldi.

Batı Konferansı finali 5. maçında Mavericks'i ağırlayan Warriors, rakibini mağlup ederek son 8 sezonda 6. kez adını NBA finaline yazdırdı.

Warriors'ta Klay Thompson 32 sayı, Andrew Wiggins 18 sayı, 10 ribaunt, Draymond Green 17 sayı, 9 asist, 6 ribaunt, Jordan Poole 16 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve Stephen Curry 15 sayı, 9 asistle oynadı.

Mavericks'te Luka Doncic 28 sayı, 9 ribaunt, 6 asist, Spencer Dinwiddie ise 26 sayıyla mücadele etti.

Konferans şampiyonluğuna ulaşan Warriors'ın NBA finalindeki rakibi, Miami Heat-Boston Celtics (2-3) eşleşmesinin galibi olacak.

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