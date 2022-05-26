Haberler NBA Miami Heat-Boston Celtics: 80-93 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Celtics seride öne geçti

Miami Heat-Boston Celtics: 80-93 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Celtics seride öne geçti

Son dakika spor haberleri... NBA'de play-off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Boston Celtics deplasmanda karşılaştığı Miami Heat'i 93-80 yenerek seride 3-2 öne geçti. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2022 Perşembe 11:04
Miami Heat-Boston Celtics: 80-93 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Celtics seride öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı finalinde Boston Celtics, Miami Heat'i 93-80 yenerek seride 3-2 öne geçti.

Doğu Konferansı'nda normal sezonu 2. sırada bitiren Celtics, konferans lideri Heat'i ağırladığı 5. karşılaşmayı kazandı. Celtics'te Jaylen Brown 25 sayı ile maçın en skorer oyuncusu olurken Jayson Tatum ise 22 sayı, 12 ribaunt, 9 asistle galibiyette başrol oynadı.

Heat'te ise Bam Adebayo, 18 sayı, 10 ribaunt üretirken Gabe Vincent ise 15 sayı ile maçı tamamladı. Sahada 1 dakika 32 saniye kalan milli oyuncu Ömer Faruk Yurtseven ise 2 sayı ile oynadı.

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