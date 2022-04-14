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Kyrie Irving: Yalnız değilim

Kyrie Irving, oruç tutup maça çıktı ve 34 sayıyla Nets’in play-off bileti almasını sağladı. ABD’li oyuncu, “Bu, Allah ile olan bir yolculuk” dedi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2022 Perşembe 06:50
Kyrie Irving: Yalnız değilim

NBA'de Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers'ı 115-108 yenerek playoff'a kalmayı garantiledi. Takımın yıldızı Kyrie Irving 34 sayı, 12 asistle en skorer isim olurken, Kevin Durant 25 sayı kaydetti. Maç sonu muhabir oruç tutan Kyrie'ye, "Gün doğumundan gün batımına kadar yemek yemiyorsun ve su içmiyorsun. Vücudunda bu kadar az besinle oynayıp nasıl 34 sayı kaydediyorsun?" sorusunu yöneltti. Kyrie'nin cevabı ise çok anlamlıydı...

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Kyrie Irving, "Bu, Allah ile olan bir yolculuk. Ben bu yolculukta yalnız değilim. Dünyanın dört bir yanında, benim gibi oruç tutan kardeşlerim var. Dualarımız ve düşüncelemiz kutsal. Allah benimle beraber, seninle, hepimizle beraber. İnancımla yürüyorum. Böyle bir salonda, bunu yapma fırsatına sahibim. Allah'ın bana bahşettiği yetenekleri sergileyebildiğim için minnettarım" diye konuştu.

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