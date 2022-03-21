Alperen Şengün Double-Double'ı kaçırdı!

NBA'de dün gece oynanan karşılaşmada temsilcimiz Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, Ja Morant'ten yoksun Memphis Grizzlies'a 98-122 mağlup oldu.

Bu sonuçla beraber 72. maçında 49. kez kazanan Grizzlies, sezonun son 10 maçına konferans 2.'si olarak giriyor. Rockets ise 71. maçında 54. defa kaybetti ve Batı'nın sonuncu sırasında yer alıyor.

Grizzlies'te Desmond Bane 24 sayı – 5 ribaund – 7 asist – 3 top çalmayla Morant'in yokluğunda takımın en skoreri oldu. Dillon Brooks 20 sayı – 4 ribaundla mücadele etti, De'Anthony Melton 16 sayı – 7 ribaund, Ziaire Williams 14 sayıyla benç katkısı verdi. İlk 5'in diğer isimlerinden Jaren Jackson Jr. 15 sayı – 5 ribaund – 3 blok, Tyus Jones ise 13 sayı – 7 asistle oynadı.

Rockets'ta temsilcimiz Alperen Şengün, smaçlarıyla ve asistleriyle göz doldurduğu karşılaşmayı 12 sayı – 9 ribaund – 3 asistle tamamladı. Kevin Porter Jr. 14 sayı – 5 ribaund, Christian Wood 12 sayı – 7 ribaund kaydetse de mağlubiyet engellenemedi. Kenyon Martin Jr. 15 sayı – 4 ribaund, Dennis Schröder ise 17 sayı – 4 ribaund – 4 asistle benç katkısı verdi.

Çeyrek Skorları:

Çeyrek: 21-30

Çeyrek: 23-26

Çeyrek: 27-28

Çeyrek: 27-38