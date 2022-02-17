Son dakika spor haberleri: Alperen Şengün Phoenix Suns-Houston Rockets maçında kariyer rekoru kırdı!

NBA'de Phoenix Suns, milli sporcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ı konuk etti.
NBA'de Phoenix Suns, milli sporcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ı konuk etti.
Alperen'li Rockets, rakibine 124-121'lik skorla yenilirken milli basketbolcunun performansı ise parmak ısırttı.
Alperen Şengün NBA kariyerinde dördüncü kez bir maça ilk beşte başlarken müsabakada 28 dakika süre aldı.
Alperen, maçı 19 sayı, 14 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile tamamladı.
Alperen'in sahada kaldığı bölümde Rockets, rakibine 11 sayı fark attı ve bu anlamda Alperen, takımının en iyi oyuncusu oldu.
Ayrıca genç yıldız maçta yalnızca 1 top kaybı yaptı.
4/7 ikilik, 3/4 üçlük, 2/2 serbest atış isabet oranları ile mücadele eden Alperen, kariyerinde üçünce kez double-double yaptı.
Genç yıldız ayrıca NBA kariyerinde sayı rekorunu egale ederken ribaunt rekorunu ise kırmayı başardı.