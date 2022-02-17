Haberler NBA Son dakika spor haberleri: Alperen Şengün Phoenix Suns-Houston Rockets maçında kariyer rekoru kırdı!

Son dakika spor haberleri: Alperen Şengün Phoenix Suns-Houston Rockets maçında kariyer rekoru kırdı!

Son dakika spor haberleri... NBA ekiplerinden Houston Rockets'ta forma giyen Alperen Şengün, Phoenix Suns karşısında rekora imza attı. Milli basketbolcu takımının mücadeleyi kaybetmesine karşın kişisel ribaunt rekorunu kırdı. İşte detaylar...

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 10:16
Son dakika spor haberleri: Alperen Şengün Phoenix Suns-Houston Rockets maçında kariyer rekoru kırdı!

NBA'de Phoenix Suns, milli sporcumuz Alperen Şengün'ün formasını giydiği Houston Rockets'ı konuk etti.

Son dakika spor haberleri: Alperen Şengün Phoenix Suns-Houston Rockets maçında kariyer rekoru kırdı!

Alperen'li Rockets, rakibine 124-121'lik skorla yenilirken milli basketbolcunun performansı ise parmak ısırttı.

Son dakika spor haberleri: Alperen Şengün Phoenix Suns-Houston Rockets maçında kariyer rekoru kırdı!

Alperen Şengün NBA kariyerinde dördüncü kez bir maça ilk beşte başlarken müsabakada 28 dakika süre aldı.

Son dakika spor haberleri: Alperen Şengün Phoenix Suns-Houston Rockets maçında kariyer rekoru kırdı!

Alperen, maçı 19 sayı, 14 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma ve 1 blok ile tamamladı.

Son dakika spor haberleri: Alperen Şengün Phoenix Suns-Houston Rockets maçında kariyer rekoru kırdı!

Alperen'in sahada kaldığı bölümde Rockets, rakibine 11 sayı fark attı ve bu anlamda Alperen, takımının en iyi oyuncusu oldu.

Son dakika spor haberleri: Alperen Şengün Phoenix Suns-Houston Rockets maçında kariyer rekoru kırdı!

Ayrıca genç yıldız maçta yalnızca 1 top kaybı yaptı.

Son dakika spor haberleri: Alperen Şengün Phoenix Suns-Houston Rockets maçında kariyer rekoru kırdı!

4/7 ikilik, 3/4 üçlük, 2/2 serbest atış isabet oranları ile mücadele eden Alperen, kariyerinde üçünce kez double-double yaptı.

Son dakika spor haberleri: Alperen Şengün Phoenix Suns-Houston Rockets maçında kariyer rekoru kırdı!

Genç yıldız ayrıca NBA kariyerinde sayı rekorunu egale ederken ribaunt rekorunu ise kırmayı başardı.

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