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Los Angeles Lakers'ta Anthony Davis en az 2 hafta yok!

NBA ekibi Los Angeles Lakers'da sakatlık şoku yaşanıyor. Utah Jazz'ı 106-101 yendikleri maçın ikinci çeyreğinde sağ ayak bileği burkulan ve oyuna devam edemeyen Anthony Davis en az 2 hafta parkelerden uzak kalacak.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 17 Şubat 2022 Perşembe 15:26
Los Angeles Lakers'ta Anthony Davis en az 2 hafta yok!

NBA ekibi Los Angeles Lakers'ın all-star pivotu Anthony Davis, sakatlığı nedeniyle en az 2 hafta forma giyemeyecek.

NBA'in internet sitesinde yer alan haberde, Utah Jazz'ı 106-101 yendikleri maçın ikinci çeyreğinde sağ ayak bileği burkulan ve oyuna devam edemeyen Davis'in tetkiklerinin yapıldığı belirtildi.

En az 2 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Davis'in durumunun, NBA All-Star arasından sonra yeniden değerlendirileceği kaydedildi.

Bu sezon diz sakatlığı nedeniyle de yaklaşık bir ay forma giyemeyen ABD'li pivot, çıktığı 37 maçta 23,1 sayı, 9,7 ribaunt ortalamaları yakaladı.

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