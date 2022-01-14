Haberler NBA Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 116-108 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Grizzlies'ten müthiş seri!

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 116-108 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Grizzlies'ten müthiş seri!

Son dakika spor haberleri... NBA'de Batı Konferansı'ndan Memphis Grizzlies evinde ağırladığı Minnesota Timberwolves'ı 116-108 mağlup etti. Grizzlies art arda 11, bu sezon 30 galibiyetine ulaştı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2022 Cuma 10:22
Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 116-108 | MAÇ SONUCU (ÖZET) - Grizzlies'ten müthiş seri!

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Memphis Grizzlies, sahasında Minnesota Timberwolves'u 116-108 yendi.

NBA'e 5 maçla devam edildi. Yükselişini sürdüren Batı Konferansı üçüncüsü Grizzlies, Timberwolves'u mağlup ederek art arda 11, bu sezon 30 galibiyete ulaştı.

Ev sahibi ekipte Desmond Bane 21 sayı, 3 ribaunt, 4 top çalma, Jaren Jackson Jr 20 sayı, 5 ribaunt, 5 blok, Ja Morant 16 sayı, 8 ribaunt, 9 asist, John Konchar 15 sayı, 17 ribauntla oynadı.

Sezonun 22. yenilgisini yaşayan Timberwolves'ta Anthony Edwards 30 sayı, 4 asist, D'Angelo Russell 29 sayı, 6 asist, Karl-Anthony Towns 25 sayı, 9 ribaunt kaydetti.

BUCKS WARRIORS ENGELİNİ AŞTI

Ligde zirve mücadelesi veren takımların maçında Milwaukee Bucks, evinde Golden State Warriors'ı 118-99'luk skorla geçti. Sezonun 27. galibiyetini alan Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 30 sayı, 12 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptı. Khris Middleton 23 sayı, 7 asist, Bobby Portis 20 sayı, 7 ribaunt üretti.

Son 5 maçın 4'ünden mağlup ayrılan ve bu sezon 11. yenilgisini yaşayan Warriors'ta Andrew Wiggins 16, Jonathan Kuminga 15, Stephen Curry 12, Klay Thompson 11 sayı attı.

SONUÇLAR

Milwaukee Bucks-Golden State Warriors: 118-99

Memphis Grizzlies-Minnesota Timberwolves: 116-108

New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 113-89

Brooklyn Nets-Oklahoma City Thunder: 109-130

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 140-108


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