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Alperen yetmedi Ömer kazandırdı

NBA'DE Rockets, Pacers'a 118-106 mağlup oldu. Alperen Şengün 10 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı. Ömer Faruk Yurtseven ise 8 sayı, 12 ribaunt, 1'er asist ve top çalmayla Heat'in, Pistons'u 115-112 yendiği maçta galibiyete katkı verdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2021 Cumartesi 06:50
Alperen yetmedi Ömer kazandırdı
NBA'DE Rockets, Pacers'a 118-106 mağlup oldu. Alperen Şengün 10 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı. Ömer Faruk Yurtseven ise 8 sayı, 12 ribaunt, 1'er asist ve top çalmayla Heat'in, Pistons'u 115-112 yendiği maçta galibiyete katkı verdi.
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