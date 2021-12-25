Alperen yetmedi Ömer kazandırdı

NBA'DE Rockets, Pacers'a 118-106 mağlup oldu. Alperen Şengün 10 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı. Ömer Faruk Yurtseven ise 8 sayı, 12 ribaunt, 1'er asist ve top çalmayla Heat'in, Pistons'u 115-112 yendiği maçta galibiyete katkı verdi.
NBA'DE Rockets, Pacers'a 118-106 mağlup oldu. Alperen Şengün 10 sayı, 8 ribaunt, 3 asist, 2 blok ve 1 top çalmayla oynadı. Ömer Faruk Yurtseven ise 8 sayı, 12 ribaunt, 1'er asist ve top çalmayla Heat'in, Pistons'u 115-112 yendiği maçta galibiyete katkı verdi.