Ömer Faruk Yurtseven 25 dakika oynadu Miami Heat kazandı

NBA'de iki Doğu Konferansı ekibinin mücadelesinde Miami Heat, Detroit Pistons'ı kendi sahasında oynanan karşılaşmada 115-112 mağlup etmeyi başardı.

Jimmy Butler ve Bam Adebayo gibi iki önemli yıldızından eksik olan Miami'yi galibiyete Tyler Herro ve Max Strus taşıdı. Maça yedek başlayan Herro, 29 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu. Strus da 5 üçlük bulduğu maçı 26 sayı ile tamamlarken, veteran oyun kurucu Kyle Lowry de 21 sayı 6 asist ile oynadı.

Florida ekibinde Türk pivot Ömer Faruk Yurtseven ise 25 dakika süre aldığ maçı 8 sayı ve 12 ribaund ile tamamladı. Bu, Ömer'in bu sezon en çok dakika aldığı karşılaşma oldu. Takımın 1. pivotu Adebayo'nun sakatlığının yanı sıra 2. pivot Dewayne Dedmon da maçta henüz 5. dakikada sol dizinde yaşadığı problem sebebi ile maça devam edemedi. Miami'nin resmi oyuncusu olsa da takımda "soyunma odası liderliği" rolünde olan 41 yaşındaki Udonis Haslem de 12 dakika süre alıp 7 sayı attı.

Adebayo'dan sonra Dedmon'ın da parkelerden uzak kalması halinde takımda sağlam kalan tek pivot olan Ömer Faruk ilk 5'e yerleşebilir. 23 yaşındaki oyuncu, NBA'deki son 4 maçında 6.8 sayı, 12.2 ribaund ve 1 blok ortalamaları tutturdu.

Genç bir kadroya sahip olan ve bu sezon için herhangi bir iddiası bulunmayan Detroit de bu maça çok eksikle çıktı. Takımın en önemli oyuncusu Jerami Grant'in yanı sıra çaylak Cade Cunningham, Isaiah Stewart ve Kelly Olynyk de bu maçta yer almazken, Trey Lyles 28 sayı 8 ribaund ve 4 blok ile takımını taşımaya çalıştı. Lyles, maçı 11/11 serbest atış isabeti ile tamamladı.