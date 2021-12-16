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NBA'de unutulmaz maç sonu!

NBA'de Oklahoma City Thunder ile New Orleans Pelicans arasında oynanan maç unutulmaz anlara sahne oldu. Karşılaşma, parkelerde ender rastlanan iki basketle sona erdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2021 Perşembe 12:01
NBA'de unutulmaz maç sonu!

Oklahoma City Thunder ile New Orleans Pelicans arasındaki karşılaşmanın son saniyeleri parkelerde ender rastlanan iki baskete sahne oldu.

Ev sahibi Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın zor pozisyonda orta sahaya yakın bir bölgeden attığı basketle bitime 1.4 saniye kala skoru 110-110'a getirdi. Mola hakkı kalmayan Pelicans, Devonte Graham'in kendi sahasından fırlattığı topun panyaya çarpıp çemberden geçmesiyle maçı 113-110 kazandı.

Pelicans'ta Brandon Ingram 34 sayı, 8 ribaunt, Jonas Valanciunas 19 sayı, 16 ribaunt, maçın kahramanı Graham de 15 sayı, 8 asistle oynadı.

Thunder cephesinde Gilgeous-Alexander'ın 33 sayı, 5 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

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