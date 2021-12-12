Alperen Şengün'den bir ilk! Yao Ming'den sonra...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, 117-103 kazandıkları Sacramento Kings maçında 18 sayı attı.

NBA'e 7 karşılaşmayla devam edildi. Cavaliers, ağırladığı Kings'i yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Yedi oyuncunun çift haneli skor ürettiği Cavaliers'ta Jarrett Allen 19 sayı, 11 ribaunt, Darius Garland 16 sayı, 13 asist, Evan Mobley de 15 sayı, 15 ribauntla "double double"a imza attı. Isaac Okoro 20 sayı, Cedi Osman ise 18 sayı, 2 ribaunt, 2 asist üretti.

Furkan Korkmaz'ın takımı Philadelphia 76ers, Phoenix Suns ile beraber ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Golden State Warriors'ı 102-93 mağlup etti.

Ev sahibi 76ers'ta Joel Embiid 26 sayı, 9 ribaunt ve Tobias Harris 16 sayı, 9 ribauntla oynadı. Furkan ise 3 sayı, 2 asistle maçı tamamladı.

NBA tarihinin 3 sayılık basket rekorunun peşindeki Warriors'ın yıldız oyuncusu Stephen Curry, 14'te 3 üç sayı isabetiyle 18 sayıda kaldı.

Alperen Şengün, Yao Ming'den sonra bir ilki başardı

Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün, 113-106 yenildikleri Memphis Grizzlies deplasmanında 15 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, 3 blok üretti. Alperen böylece eski all-star pivot Yao Ming'den (Şubat 2003) sonra 15 sayı, 5 ribaunt, 5 asist, 3 blokluk performans sergileyen ilk Rockets çaylağı oldu.

Ömer Faruk Yurtseven ise takımı Miami Heat'in sahasında Chicago Bulls'u 118-92 mağlup ettiği karşılaşmada 4 sayı, 6 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 106-104

Washington Wizards-Utah Jazz: 98-123

Memphis Grizzlies-Houston Rockets: 113-106

Miami Heat-Chicago Bulls: 118-92

Cleveland Cavaliers-Sacramento Kings: 117-103

Philadelphia 76ers-Golden State Warriors: 102-93

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 112-127