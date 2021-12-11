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NBA'de Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı!

Son dakika spor haberi: NBA'de Milwaukee Bucks, deplasmanda Houston Rockets'ı 123-114 mağlup etti. Maçta 15 dakika 54 saniye süre alan milli basketbolcumuz Alperen Şengün 15 sayı, 5 ribauntluk performansıyla kariyer rekoru kırdı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2021 Cumartesi 09:58
NBA'de Alperen Şengün kariyer rekoru kırdı!

NBA'de Milwaukee Bucks, deplasmanda Houston Rockets'ı 123-114 mağlup etti. 7 maçtır yenilmeyen Rockets'a konuk olan son şampiyon Bucks, dördüncü çeyrekte ortaya koyduğu etkili performansla rakibini 9 sayı farkla yendi.

All-star yıldızı Giannis Antetokounmpo'nun 41 sayı, 17 ribaunt, 5 asistle takımını sürüklediği Bucks'ta, Khris Middleton ve Bobby Portis 21'er sayı üretti.

Garrison Mathews'in 23 sayıyla takımının en skoreri olduğu Rockets'ta, 21 sayı, 13 ribauntla Christian Wood "double double" yaptı. Maçta 15 dakika 54 saniye süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 15 sayı, 5 ribauntluk performansıyla kariyer rekoru kırdı.

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