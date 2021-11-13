Haberler NBA Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 105-96 | MAÇ SONUCU - Nikola Jokic Atlanta Hawks karşısında triple-double yaptı!

Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 105-96 | MAÇ SONUCU - Nikola Jokic Atlanta Hawks karşısında triple-double yaptı!

Son dakika spor haberleri... NBA takımlarından Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic, Atlanta Hawks'ı 105-96 yendikleri maçta triple-double yaptı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2021 Cumartesi 11:52
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