Denver Nuggets-Atlanta Hawks: 105-96 | MAÇ SONUCU - Nikola Jokic Atlanta Hawks karşısında triple-double yaptı!

Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, takımının Atlanta Hawks'ı 105-96 yenilgiye uğrattığı maçta triple-double performansı ortaya koydu. Jokic, tek maçlık uzaklaştırma cezasının ardından döndüğü maçta 22 sayı, 19 ribaund ve 10 asist kaydederek, sezondaki ikinci triple-double'ını kaydetti.
Denver Nuggets süperstarı Nikola Jokic, takımının Atlanta Hawks'ı 105-96 yenilgiye uğrattığı maçta triple-double performansı ortaya koydu. Jokic, tek maçlık uzaklaştırma cezasının ardından döndüğü maçta 22 sayı, 19 ribaund ve 10 asist kaydederek, sezondaki ikinci triple-double'ını kaydetti.
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