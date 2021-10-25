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Michael Jordan'ın ayakkabısı rekor fiyata satıldı!

Basketbolun efsane ismi Michael Jordan'ın 1984 yılında Chicago Bulls ile ilk sezonunda giydiği spor ayakkabısı rekor fiyata satıldı. Efsane ismin ayakkabısı yaklaşık 1,5 milyon dolara alıcı buldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2021 Pazartesi 17:04
Michael Jordan'ın ayakkabısı rekor fiyata satıldı!

Tam 37 yıl önce giydi, şimdi 1,5 milyon dolara satıldı. Basketbol yıldızı Michael Jordan'ın giydiği bir çift Spor ayakkabı, açık artırmada 1,47 milyon dolara satılarak rekor kırdı.

Jordan, kırmızı ve beyaz nike Air Ships model ayakkabıyı 1984'te Chicago Bulls ile ilk sezonunda giymişti. Bununla birlikte ayakkabıya ödenen yaklaşık 1,5 milyon dolar, herhangi bir spor dalında giyilen ayakkabılar içinde şimdiye kadar ödenen en yüksek fiyat olarak tarihe geçti.

Öte yandan imzalı spor ayakkabılar, ünlü bir koleksiyoncu olan Nick Fiorella tarafından satın alındı. Açık artırmadan önce ayakkabıları 1 milyon ile 1,5 milyon dolar arasında bir fiyata satılacağı tahmin ediliyordu.

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