Haberler NBA Cleveland Cavaliers Chicago Bulls 101-102 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cedi Osman 25 dakika süre aldı

Cleveland Cavaliers Chicago Bulls 101-102 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cedi Osman 25 dakika süre aldı

NBA'de sezon öncesi hazırlık maçında Cleveland Cavaliers sahasında Chicago Bulls'u konuk etti. Mücadele deplasman ekibi Chicago Bulls'un 102-101 üstünlüğüyle sonuçlandı. A Milli basketbolcumuz Cedi Osman karşılaşmada 11 sayı, 3 ribaunt, 2 top çalma ve 1 asistlik performans sergiledi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2021 Pazartesi 11:36
Cleveland Cavaliers Chicago Bulls 101-102 (MAÇ SONUCU - ÖZET) Cedi Osman 25 dakika süre aldı

NBA'de sezon öncesi hazırlık maçında Chicago Bulls, deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 102-101 mağlup etti.

NBA 2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklara, 4 karşılaşmayla devam edildi. Çekişmeli geçen ve Bulls'un 1 sayı farkla kazandığı maçta, takıma galibiyeti getiren oyuncular, 23 sayıyla DeMar DeRozan ile 14 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yapan Alize Johnson oldu.

CEDI OSMAN 11 SAYIYLA OYNADI!
Cavaliers'ta Lauri Markkanen 18 sayı, Evan Mobley 15 sayı ve 10 ribaunt, Jarrett Allen 12 sayı ve 8 ribaunt, maça sonradan girerek 25 dakika süren alan milli basketbolcumuz Cedi Osman ise 11 sayıyla çift hanelere ulaşan oyuncular oldu. Milli oyuncu, ayrıca, 3 ribaunt, 2 top çalma ve 1 asist üretti.

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