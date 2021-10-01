NBA'de 'savunma faulü' kuralı değişiyor!

NBA, oyuncuların "basketbol dışı hareketler" kullanarak faul düdüğü almalarını sınırlamak amacıyla, 2021-22 sezonu öncesindeki bazı kurallarda değişiklik yaptı.

Lig, "topa sahip olan hücum oyuncularının faul almak amacıyla yaptıkları aleni, ani veya anormal gözüken basketbol dışı hareketlerine karşı çalınacak faul düdüklerinde" değişiklik yapılacağını duyurdu.

Bu durumlara örnek olarak ise, önceki sezonlarda faul düdüğü çalınmış olan örnekler gösterildi.

Artık bir hücum oyuncusu, kendisini savunan oyuncuya doğru faul almak için anormal bir şekilde eğilir veya dayanırsa, savunma faulü düdüğü alamayacak:

Aynı şekilde hücum oyuncusu, savunmacıya faul aldırmak amacıyla temas kurmak için vücudunun bir bölümünü kullandığında, buna da savunma faulü düdüğü çalınmayacak:

Bu 'basketbol dışı' hareketlerin her biri, artık 2021-22 sezonunda hücum faul olarak değerlendirilecek.