SON DAKİKA SPOR HABERİ - Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James corona virüsüne karşı aşı oldu

Los Angeles Lakers'ın yıldız basketbolcusu LeBron James, corona virüsü aşısı olduğunu açıkladı. LA Lakers'ın medya gününde konuşan LeBron, aşı ile ilgili görüşlerini dile getirdi ve şunları söyledi:

Yalnızca kendim hakkında konuşabilirim. Bana göre herkes, kendisi ve ailesi için doğru olduğunu düşündüğü şeyi yapma konusunda özgür. Bu konuya başlangıçta şüpheyle yaklaşıyordum, ancak biraz araştırma yaptıktan sonra yalnızca kendim için değil, arkadaşlarım için de en iyisinin bu olduğunu düşündüm ve aşı olmaya karar verdim. Beni tanırsınız, neyle ilgili konuşursam konuşayım, başkalarının ne yapması gerektiği hakkında asla konuşmam. Kendim ve ailem adına konuşurum.

LeBron, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

Bu konu, bireysel bir konu. Siyasi bir durumdan, ırkçılıktan veya polis vahşetinden bahsetmiyoruz. İnsanların vücutları ve sağlık durumları hakkında konuşuyoruz. Başka insanların vücutları ve geçim kaynakları için ne yapmaları gerektiğine, şahsen karışamam. Kendiniz ve aileniz için en iyisi neyse, onu yapmalısınız.