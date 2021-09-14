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Son dakika spor haberleri | NBA'den flaş turnuva önerisi! Her oyuncuya 1 milyon dolar önerisi

NBA'de sezonun başlamasına kısa bir süre kala, sürpriz bir turnuva fikri ortaya çıktı. Buna göre sezon ortasında yapılacak olan turnuvada oyuncular kişi başı 1 milyon dolar kazanabilir. Rekabet Komitesi'nin ise yaptığı bir görüşme sırasında bu konsepti tartıştığı belirtildi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2021 Salı 11:42
Son dakika spor haberleri | NBA'den flaş turnuva önerisi! Her oyuncuya 1 milyon dolar önerisi

NBA'in, her oyuncuya 1 milyon dolar para ödülü verecek olan bir sezon içi turnuva düzenleme olasılığını tartıştığı bildirildi.

The Athletic'den Shams Charania, NBA'in oyuncu başına 1 milyon dolarlık para ödülü içeren bir sezon içi turnuvaya ev sahipliği yapmayı düşündüğünü açıkladı.

Ligin, Rekabet Komitesi ise yaptığı bir görüşme sırasında bu konsepti tartıştığı belirtildi.

Charania ayrıca ligin Yönetim Kurulu'nun, maçların son iki dakikasında topun dışarı çıktığı pozisyonları incelemenin tek yolunun, koçların itiraz etmesi olup olmayacağına karar vermek için Eylül ayında oy kullanacağını belirtti.

Buradaki düşüncenin, skorların yakın olduğu maçların son bölümünü otomatik incelemeler olmadan hızlandırmak olduğu kaydedildi.

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