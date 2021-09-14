Marc Gasol'un yeni adresi belli oldu!

Serbest oyuncu Marc Gasol'un kariyerine Katalonya merkezli Girona takımında devam etmesinin beklendiği açıklandı.

Los Angeles Lakers, 36 yaşındaki pivotu geçtiğimiz Cuma günü Memphis Grizzlies'e takas etmişti ve Grizzlies ise, Gasol'u kariyerini kendi ülkesinde tamamlaması için serbest bırakmıştı. Gasol, ailesine daha yakın olabilmek için İspanya'ya dönme arzusunu daha önce de dile getirmişti.

Gasol'un adı, NBA'e gelmeden önce oynadığı iki takım olan Girona ve Barcelona ile geçiyordu, ancak Barcelona'nın mali durumu ve açık bir kadro noktası olmaması nedeniyle olası görülmediği belirtilmişti.

İspanya'daki ikinci ligde bulunan Girona takımın sahibi olan Marc, 2008'de takım için oynarken İspanya ligi MVP'si seçilmişti.

NBA'de Grizzlies, Toronto Raptors ve Lakers formaları giydiği 14 sezonda üç kez All-Star seçilmiş olan Gasol, geçtiğimiz sezon Lakers için oynadığı 52 maçın 42'sinde ilk beş başlamış ve 5.0 sayı, 4.1 ribaund ve 2.1 asist ortalamaları yakalamıştı.

