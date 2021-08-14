Son dakika spor haberi: Gilbert Arenas'tan Schröder açıklaması! "2025'e kadar..."

Schröder, serbest oyuncu döneminde 100 milyon dolarlık bir kontrat bulabileceğine inandığı için, Lakers'tan gelen 84 milyon dolarlık bir uzatma teklifini reddetmiş ve bu yaz istediği kontratı bulamayınca, Celtics ile 5.9 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

Arenas, Schröder'ın kendisine Lakers tarafından sunulan teklif ile "aynı zaman diliminde" 84 milyon dolar kazandıran bir anlaşma imzalamadığı takdirde, teklifi kabul etmemesinin "onu yiyip bitireceğine" inandığını belirtti ve şunları söyledi:

Aynı zaman diliminde parayı geri kazanamazsa, bu onu yiyip bitirecektir. Dört yıllık bir anlaşma için 84 milyon alacaktı, yani 2025 yazına kadar ilk yıl 19 milyondan başlayarak toplamda 84 milyon kazanacaktı. Bu yüzden bu sezon 13 milyon dolar içeride olacak. Yani aynı miktara erişmek için önümüzdeki yaz 32 milyon dolarla başlayan bir kontrat imzalaması gerekecek. Nasıl bir kontrat imzalarsa imzalasın, 2024-25 sezonunun sonunda 84 milyona ulaşmazsa, bu onu yiyip bitirecek.