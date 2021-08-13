Son dakika NBA haberleri | Kawhi Leonard 4 yıl daha LA Clippers'ta! İşte o rakam

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, Clippers ile 176.3 milyon dolar değerinde dört yıllık bir kontrat uzatması imzaladı.

Kontratında dördüncü yılı için oyuncu opsiyonu da bulunan Kawhi, Clippers'a ilk katıldığında üç yıllık (iki artı bir) bir sözleşme imzalamıştı.

Leonard, 2021-22 için 36 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek serbest kalmıştı ve tekrar Clippers ile sözleşme imzalaması bekleniyordu.

Batı Konferansı Yarı Finalleri'nde çapraz bağlarında yırtık olan Kawhi, 2021-22 sezonunun büyük bir bölümünü kaçıracak.

