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Son dakika NBA haberleri | Kawhi Leonard 4 yıl daha LA Clippers'ta! İşte o rakam

NBA'in en büyük yıldızlarından Kawhi Leonard, takımıyla olan kontratını 4 yıl uzattı. Süperstar, bu süreçte La Clippers'tan 176.3 milyon Dolar kazanacak. Batı Konferansı Yarı Finalleri'nde çapraz bağlarında yırtık olan Kawhi, 2021-22 sezonunun büyük bölümününde oynayamayacak.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2021 Cuma 10:09
Son dakika NBA haberleri | Kawhi Leonard 4 yıl daha LA Clippers'ta! İşte o rakam

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, Clippers ile 176.3 milyon dolar değerinde dört yıllık bir kontrat uzatması imzaladı.

Kontratında dördüncü yılı için oyuncu opsiyonu da bulunan Kawhi, Clippers'a ilk katıldığında üç yıllık (iki artı bir) bir sözleşme imzalamıştı.

Leonard, 2021-22 için 36 milyon dolarlık oyuncu opsiyonunu reddederek serbest kalmıştı ve tekrar Clippers ile sözleşme imzalaması bekleniyordu.

Batı Konferansı Yarı Finalleri'nde çapraz bağlarında yırtık olan Kawhi, 2021-22 sezonunun büyük bir bölümünü kaçıracak.

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