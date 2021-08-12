Luka Doncic'ten Dallas'a tarihi imza! 5 yıllık 207 milyon dolar...

Dallas Mavericks süperstarı Luka Doncic'in, beş yıllığı 207 milyon dolarlık 'supermax' çaylak kontrat uzatmasını imzalamayı kabul ettiği belirtildi.

Kontratının beşinci senesi öncesinde bir opsiyonu bulunacak olan Doncic, bu sayede 2026'da serbest oyuncu olabilecek.

Luka, son iki sezonda All-NBA kadrolarının ilk beşlerinde yer aldığından ötürü, uzatmayı imzalamaya hak kazanmıştı:

"Bugün bir rüya gerçek oldu. Basketbol oyunu bana çok şey verdi ve beni pek çok harika yere götürdü. Mavericks'in bir parçası olarak Dallas'ta kaldığım için heyecanlıyım ve hayranlarımın desteğine teşekkür ediyorum."