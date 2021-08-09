Haberler NBA Son dakika spor haberi: Alperen Şengün NBA Yaz Ligi'ne iyi başladı!

Son dakika spor haberi: Alperen Şengün NBA Yaz Ligi'ne iyi başladı!

Son dakika spor haberleri... NBA draftında Houston Rockets'a seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün, Yaz Ligi'ne iyi başladı. Milli sporcu Cleveland Cavaliers ile oynadıkları hazırlık maçında "double-double" yaptı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2021 Pazartesi 15:46
Son dakika spor haberi: Alperen Şengün NBA Yaz Ligi'ne iyi başladı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Houston Rockets adına Yaz Ligi'nde forma giyen Alperen Şengün, Cleveland Cavaliers ile oynadıkları hazırlık maçında "double-double"lık performans sergiledi.

Milli basketbolcu, ABD'nin Las Vegas kentinde devam eden NBA Yaz Ligi'nde ilk maçına çıktı.

Cavaliers'ı 84-76 yendikleri mücadeleye ilk 5'te başlayıp 27 dakika 15 saniye süre alan Alperen, 15 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptı.

Performansıyla göz dolduran 19 yaşındaki pivot, istatistiklerine 4 blok, 3 asist, 1 top çalma da ekledi.


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