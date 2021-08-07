Son dakika spor haberi: Kevin Durant Brooklyn Nets ile uzatıyor! 198 milyon Dolar...

Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'in, Nets ile dört yıllığı 198 milyon dolarlık bir sözleşme uzatması imzalayacağı bildirildi. Durant, Brooklyn ekibine 2019'da dört yıllığı 164 milyon dolarlık bir anlaşmayla katılmıştı.

Aşil tendonundan geçirdiği sakatlığın iyileşme sürecinde olduğu için 2019-20 sezonunun tamamını kaçırdıktan sonra, KD, Nets ile geçtiğimiz sezon 35 maçta 33.1 dakika ortalamayla sahada kalarak 26.9 sayı, 7.1 ribaund ve 5.6 asist istatistikleri tutturmuştu.

Durant ve Nets, geçtiğimiz sezonun play-offlarında Doğu Konferansı Finalleri'nden bir galibiyet uzaktaydı ve 7. maçta Milwaukee Bucks'a yenilmişti.