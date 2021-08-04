Haberler NBA Son dakika spor haberi: Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven NBA Yaz Ligi'nde "double-double" ile hızlı başladı!

Son dakika spor haberi: Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven NBA Yaz Ligi'nde "double-double" ile hızlı başladı!

Son dakika spor haberi: NBA ekiplerinden Miami Heat takımında forma giyen milli basketbolcumuz Ömer Faruk Yurtseven,NBA yaz Ligi'nde Los Angeles Lakers ile oynadıkları karşılaşmada double-double yaptı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:36 Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:38
Son dakika spor haberi: Milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven NBA Yaz Ligi'nde "double-double" ile hızlı başladı!

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Miami Heat adına Yaz Ligi'nde forma giyen Ömer Faruk Yurtseven, Los Angeles Lakers ile oynadıkları hazırlık maçında "double-double"lık performans sergiledi.

Milli basketbolcu, ABD'nin Sacramento kentinde başlayan NBA Yaz Ligi'nde ilk maçına çıktı.

Lakers'ı 80-78 yendikleri mücadeleye ilk 5'te başlayıp 31 dakika 32 saniye süre alan milli basketbolcu, 27 sayı, 19 ribauntla "double-double" yaptı.

Performansıyla göz dolduran 23 yaşındaki pivot, 20'de 11 isabet kaydettiği mücadelede istatistiklerine 2 asist, bir blok da ekledi.

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