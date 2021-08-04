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NBA'de Stephen Curry'ye 215 milyon dolarlık tarihi kontrat!

NBA ekiplerinden Golden State Warriors'un süper yıldızı Stephen Curry, takımıyla 4 yıllık yeni kontrat konusunda anlaşma sağladı. 4 yıl için 215 milyon dolarlık sözleşmeye imza atmaya hazırlanan ABD'li basketbolcu, NBA tarihinde iki tane 200 milyon dolarlık kontrat imzalayan ilk oyuncu olacak.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2021 Çarşamba 12:04
NBA'de Stephen Curry'ye 215 milyon dolarlık tarihi kontrat!

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry'nin, Warriors ile dört yıllığı 215 milyon dolarlık kontrat uzatması imzalamayı kabul ettiği açıklandı.

Curry, böylece NBA tarihinde iki tane 200 milyon dolarlık kontrat imzalayan ilk oyuncu olmayı başardı.

2021-22 sezonundaki 45.8 milyon dolarlık maaşından sözleşmesini uzatacak olan Curry'nin, önümüzdeki beş sezon için garantili maaşı 261 milyon dolar olacak.

Curry geçtiğimiz sezon MVP oylamasında üçüncü sırada yer almış, ancak Warriors ekibi playofflara kalamamıştı.

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