Haberler NBA Son dakika spor haberi: Miami Heat Kyle Lowry'i kadrosuna katmak için ısrarcı!

Son dakika spor haberi: Miami Heat Kyle Lowry'i kadrosuna katmak için ısrarcı!

Son dakika spor haberi: Serbest oyuncu döneminde,Miami Heat takımının aklında ki ilk isim Kyle Lowry oldu.İmza ve takas anlaşması ile Kyle Lowry'i Kadrosuna katarak takımı güçlendirmek isteniyor.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2021 Pazartesi 15:35
Son dakika spor haberi: Miami Heat Kyle Lowry'i kadrosuna katmak için ısrarcı!

Miami Heat'in, serbest oyuncu dönemi başladığında bir 'imza ve takas' anlaşması ile Kyle Lowry'yi kadrosuna katmak için önde gelen aday olarak konumlandığı bildirildi.

Lowry'nin adı uzun süredir Heat ile geçiyordu ve ekip, önceki sezonun son takas gününde kendisini kadroya katmak için uğraşmıştı.

Hem Dallas Mavericks hem de New Orleans Pelicans'ın da Lowry'nin peşinde olduğu söylenmişti.

Miami'nin Lowry'yi doğrudan takas etmek için yeterli maaş boşluğuna sahip olmadığından ötürü, Toronto'yu pakete ekleyebileceği başka varlıklarla teşvik etmek için motive olduğu belirtiliyor. Hem Mavericks hem de Pelicans, Lowry'yi direkt olarak kadrosuna katabilir ve bu da, Raptors'ın yıldız oyuncuyu herhangi bir karşılık olmadan kaybetmesine yol açabilir.

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