Suns Bucks'a karşı 2-0 öne geçti!

Maçın başlarında daha iyi görünen ve ilk çeyreğin sonunda üç sayılık bir üstünlük (29-26) yakalayan Milwaukee, ikinci çeyrekte bunu koruyamadı ve uykusundan uyanan Phoenix, devre arasında konuk ekibe 30-16'lık bir fark attı.

Bucks üçüncü çeyreği 33-32 üstünlükle kapatmış ve son çeyrek ise 30-30 eşitlikle geçmiş olsa da, Suns ikinci yarıyı kontrol etti ve Bucks ekibi farkı her kapatmaya yaklaştığında karşı bir cevap vererek, hücumdaki dominasyonunu elden bırakmadı.

Suns'ın 2. maçında en iyi oyuncu, 31 sayı kaydeden ve son çeyrekte kritik basketler bulan Devin Booker oldu. Chris Paul ise 23 sayı ve 8 asistle güçlü bir performans sergiledi. Deandre Ayton 10 sayı, 11 ribaund, 4 asist, 3 top çalma ve 2 blok kaydederken, Jae Crowder 11 sayı ve 10 ribaund ile double-double yaptı, Mikal Bridges ise maçı 27 sayı ve 7 ribaund ile tamamladı.

Giannis Antetokounmpo 42 sayı ve 12 ribaund ile Bucks'ı taşıyan isim olsa da, takım arkadaşlarından hiç destek alamadı. Khris Middleton yalnızca 11 sayı üretebildi ve Jrue Holiday 17 sayı ve 7 asist kaydetmiş olsa da, %33 şut isabetiyle oynadı. Pat Connaughton ise benchten 14 sayılık bir katkı yaptı.

Serinin 3. maçı, Pazar günü Milwaukee'deki Fiserv Forum'da TSİ 03:00'te oynanacak.