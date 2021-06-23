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Phoenix 104-103 Los Angeles | MAÇ SONUCU

'de konferans finallerinde heyecan devam ediyor. Batı'da final serisinin ikinci maçında Phoenix Los Angeles 'ı 104-103 mağlup etti ve seride durumu 2-0'a getirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2021 Çarşamba 10:40
Phoenix Suns 104-103 Los Angeles Clippers | MAÇ SONUCU

() play-off'larında Los Angeles 'ı 104-103 yenen Phoenix , final serisinde durumu 2-0 yaptı.

NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Suns'ın Clippers'ı ağırladığı Batı Konferansı final serisi 2. karşılaşmasının son dakikaları büyük heyecana sahne oldu.

Son 0.9 saniyeye 103-102 geride giren Suns'ta , rakip sahanın son çizgisinden oyuna sokmak üzere topu aldı. 'ın attığı "alley-oop" pasını smaçla tamamlayan , Suns'ın sahadan galip ayrılmasını sağladı.

Suns'ta 29 sayı, 9 asistle oynayan , kariyerinin en yüksek skoruna ulaştı. Maçın kahramanı 24 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza attı. ise 20 sayı, 5 asist üretti.

Serinin 3 ve 4. maçlarına ev sahipliği yapacak Clippers'ta 26 sayı, 6 ribaunt, 6 asist ve 19 sayı, 5 ribauntla mücadele etti.

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