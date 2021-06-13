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NBA'de Los Angeles 'dan Utah karşısında kritik galibiyet!

(NBA) play-off'larında Los Angeles , Utah 'ı 132-106 yenerek konferans yarı final serisinde ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1 yaptı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 10:00 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 10:00
NBA'de Los Angeles Clippers'dan Utah Jazz karşısında kritik galibiyet!

(NBA) play-off'larında Los Angeles , Utah 'ı 132-106 yenerek konferans yarı final serisinde ilk galibiyetini aldı ve durumu 2-1 yaptı.

NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. üçüncü maçında Clippers, 'da Jazz'ı ağırladı.

İlk periyodu 27-23 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına da 64-49 üstün girdi. Clippers, üçüncü çeyreğini 94-83'lük skorla önde geçtiği mücadeleden 26 sayı farkla 132-106 galip ayrıldı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 34 sayı, 12 ribaunt, 31 sayı, ve 17'şer sayılık performansla galibiyette öne çıktı.

Konuk takımda 30 ve 19 sayı kaydederken 12 sayı, 10 ribauntla oynadı.

Jazz, serinin ilk iki karşılaşmasını 112-109 ve 117-111'lik skorlarla kazanmıştı.


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