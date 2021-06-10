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'de yılın savunma oyuncusu seçildi!

'nde () yılın savunmacısı ödülü sahibini buldu. Utah forması giyen , yılın savunmacısı seçildi. Fransız pivot, kariyerinde 3. kez bu ödülün sahibi oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2021 Perşembe 10:43
NBA'de yılın savunma oyuncusu Rudy Gobert seçildi!

'nde () Utah forması giyen , kariyerinde 3. kez yılın savunma oyuncusu seçildi.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Fransız pivot, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylama sonucu () ve 'i () geride bırakarak ödüle layık görüldü.

Kariyerinde 2 kez all-star seçilen Gobert, -18 ve -19 sezonlarından sonra bir sefer daha yılın savunma oyuncusu ödülünü aldı. 28 yaşındaki basketbolcu, (4 kez), (4) ve Dwight Howard'dan (3) sonra ödülü 3 defa kazanan 4. isim oldu.

Jazz'ın 52 galibiyet, 20 mağlubiyetle lig lideri olmasında önemli katkısı bulunan Gobert, sezonu yüzde 67,5 saha içi isabetiyle 14,3 sayı ve 13,5 ribaunt ortalamalarıyla tamamladı.

Maç başına 10,1 savunma ribaundu alarak bu alanda başı çeken Gobert, blok krallığı yarışını ise 2,7 ortalamayla ikinci sırada bitirdi.

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