NBA'de Tom Thibodeau sezonun en iyi başantrenörü seçildi

NBA'den yapılan açıklamaya göre, kariyerinde ikinci kez bu ödüle layık görülen Tom Thibodeau, iki farklı takımdaki ilk sezonunda bunu başaran ilk başantrenör unvanını da elde etti.

Daha önce Chicago Bulls'ta 2010-2011 sezonunda en iyi başantrenör seçilen 63 yaşındaki ABD'li Thibodeau, bu sezon göreve geldiği New York Knicks'i 2012-2013 sezonunun ardından ilk kez play-off'lara taşımıştı.

NBA'de play-off öncesi normal sezonun en iyi başantrenörü seçilen Phoenix Suns'ı çalıştıran Monty Williams, 2020-2021 sezonunun en iyi çalıştırıcısı kategorisinde Thibodeau'nun ardından ikincilik elde etti. Utah Jazz'ı çalıştıran Quin Snyder ise üçüncü oldu.