Haberler NBA Son dakika spor haberi: Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 97-104 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberi: -Los Angeles : 97-104 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... NBA'de play-off heyecanı sürüyor. , deplasmanda karşılaştığı 'i 104-97 yenerek seride durumu 3-3'e getirdi.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 05 Haziran 2021 Cumartesi 10:46
Son dakika spor haberi: Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers: 97-104 | MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında 'i 'ın skorer oyununun yardımıyla 104-97 yenen Los Angeles , seriyi 3-3'e getirdi. NBA play-off'larına bir maçla devam edildi. ilk tur serisinin altıncı mücadelesinde , 'da Dallas Mavericks'in konuğu oldu.

Baştan sona çekişme içinde geçen karşılaşmada özellikle son periyotta rakibine üstünlük kuran Clippers, maçı 7 sayı farkla kazanarak seriyi son maça taşıdı.

Clippers'ın yıldızı Leonard, 45 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla kariyerinin en fazla sayı attığı play-off maçı rekorunu egale etti. 25 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, 20 sayı, 13 ribaunt ve 6 asistle takımının galibiyetine katkı sağlayan diğer oyuncular oldu.

Mavericks'te 29 sayı, 11 asist ve 8 ribaunt, 23 sayı, 12 sayı ve 9 ribaunt, -Smith 11 sayı, 7 ribaunt ve 4 asistle oynadı.

Serinin Los Angeles kentinde oynanacak 7. karşılaşmasını kazanan taraf, Batı Konferansı'nda yarı finale kalarak ile eşleşecek.


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