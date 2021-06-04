Haberler NBA Son dakika spor haberleri: LeBron James'e büyük şok! NBA'de Phoenix Suns son şampiyon Los Angeles Lakers'ı eledi

Son dakika spor haberleri: LeBron James'e büyük şok! NBA'de son şampiyon 'ı eledi

NBA'de () Batı Konferansı play-off ilk turunda , son şampiyon 'ı 113-100 mağlup etti. 11 yıl sonra play-off'larda mücadele eden Suns, bu sonuçla seriyi 4-2 kazanarak adını konferans yarı finaline yazdırdı. Lakers'ın süper yıldızı LeBron James, kariyerinde ilk kez play-off'lara ilk turda veda etti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2021 Cuma 10:24
Son dakika spor haberleri: LeBron James'e büyük şok! NBA'de Phoenix Suns son şampiyon Los Angeles Lakers'ı eledi

(NBA) play-off'larında 'ı 113-100 yenen , Batı Konferansı ilk tur serisini 4-2 kazandı.

NBA play-off'larına 2 maçla devam edildi. Geçen sezonun şampiyonu Lakers, 3-2 geride olduğu serinin 6. karşılaşmasında Suns'ı ağırladı. Kasığındaki sakatlık nedeniyle önceki maçı kaçıran , Lakers'ın ilk 5'inde sahaya çıktı ancak yaklaşık 5 dakika sonra mücadeleyi terk etmek zorunda kaldı.

Batı'da normal sezonu 2. sırada bitirerek 11 yıl sonra play-off'lara yükselen Suns, 'ın 47 sayı, 11 ribauntluk etkili oyunuyla müsabakayı kazandı ve konferans yarı finaline yükseldi.

Lakers'ta LeBron James 29 sayı, 9 ribaunt, 7 asist, Dennis Schroder 20 sayı ve Kentavious Caldwell-Pope 19 sayıyla oynadı.

Yıldız oyuncu James, 4 NBA şampiyonluğu sığdırdığı kariyerinde ilk defa play-off'lara ilk turda veda etti.

NUGGETS TUR ATLADI

Batı Konferansı'ndaki bir diğer ilk tur eşleşmesinde , konuk olduğu Portland 'ı 126-115 yenerek seriyi 4-2 üstün tamamladı ve konferans yarı finalinde Suns'ın rakibi oldu.

Nuggets'ı galibiyete, 36 sayı, 8 ribaunt, 5 asist üreten , 26 sayı kaydeden ve kenardan gelerek 22 sayı, 9 asist, 3 top çalmayla oynayan taşıdı.

Trail Blazers'ta 'ın 28 sayı, 13 asist ve C.J. McCollum'un 21 sayılık performansı mağlubiyeti önleyemedi.

All-star oyun kurucu Lillard, seriyi 35 üç sayılık basketle tamamlayarak NBA play-off rekorunu kırdı.



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