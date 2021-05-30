Haberler NBA Son dakika spor haberleri: NBA play-off'larında tur atlayan ilk takım Milwaukee Bucks oldu!

Son dakika spor haberleri: NBA play-off'larında tur atlayan ilk takım oldu!

NBA play-off'larında 'i 120-103 yenen , Doğu Konferansı ilk tur serisini 4-0 kazandı. Rakip sahada 'i serinin 4. karşılaşmasında da mağlup eden Bucks, bu sezon konferans yarı finaline yükselen ilk takım oldu.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2021 Pazar 12:17
Son dakika spor haberleri: NBA play-off'larında tur atlayan ilk takım Milwaukee Bucks oldu!

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Geçen yıl lider bitirdiği normal sezon sonrası konferans yarı finalinde 'e 4-1 yenilerek play-off'lara veda eden Bucks, intikamını aldı.

Rakip sahada Heat'i serinin 4. karşılaşmasında da mağlup eden Bucks, bu sezon konferans yarı finaline yükselen ilk takım oldu.

Bucks'ı galibiyete, 20 sayı, 15 asist, 12 ribauntla "triple double"a imza atan , 25 sayı, 8 ribaunt üreten , 20 sayı, 11 ribauntla "double double" yapan ve 22 sayı atan taşıdı.

Geçen yılın NBA finalisti Heat'te ise 20 sayı, 14 ribaunt, 12 sayı, 10 ribaunt, 10 asist ve Kendrick Nunn 18 sayıyla oynadı.

76ERS SERİYİ 3-0'A GETİRDİ

Doğu Konferansı'ndaki bir diğer ilk tur eşleşmesinde Philadelphia , 'ı deplasmanda 132-103 yenerek seride 3-0 öne geçti.

76ers'ın all-star pivotu , 36 sayı, 8 ribaunt, 3 top çalmayla sahanın en etkili ismi oldu. 20 sayı, 13 ribaunt, 5 asistlik katkıda bulundu. Kenardan oyuna giren Furkan Korkmaz da 3 sayı kaydetti.

Wizards'ta Russell Westbrook'un 26 sayı, 12 ribaunt, 10 asist ve Bradley Beal'ın 25 sayı, 6 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

SONUÇLAR

-: 103-120 (0-4)

Washington Wizards-: 103-132 (0-3)

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 115-95 (2-2)

Memphis Grizzlies-Utah Jazz: 111-121 (1-2)

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