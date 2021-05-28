Haberler NBA Son dakika spor haberi: Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 109-95 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberi: -: 109-95 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... NBA'in son şampiyonu , play-off'larda 'ı 109-95 yenerek seride 2-1 öne geçti.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 28 Mayıs 2021 Cuma 10:52
Son dakika spor haberi: Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 109-95 | MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında 'ı 109-95 yenen , Batı Konferansı ilk tur serisinde 2-1 öne geçti. NBA play-off'larına 3 maçla devam edildi. Uzun süreli sakatlıklar nedeniyle normal sezonu 7. sırada bitiren , eşitlikle girilen serinin 3. maçında Suns'ı ağırladı.

Batı'da 2. sırayı alan ve 11 yıl sonra play-off'lara yükselen Suns, mücadeleyi kaybederek ilk karşılaşmasını kazandığı seride 2-1 geriye düştü. Son şampiyon Lakers'ın all-star forveti , 34 sayı ve 11 ribauntla sahanın en etkili ismi oldu. 21 sayı, 9 asist, 6 ribaunt üreten ve 20 sayı kaydeden Dennis Schroder galibiyette önemli rol oynadı. Suns'ta 22 sayı, 11 ribaunt, bitime 35 saniye kala yaptığı faulle oyundan atılan ise 19 sayı, 6 asist üretti.

SONUÇLAR

-: 84-113 (0-3)

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 109-95 (2-1)

-: 115-120 (1-2)



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