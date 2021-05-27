Haberler NBA Son dakika spor haberi: Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 120-95 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberi: -: 120-95 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... NBA'de play-off heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 'lı , 'ı 120-95 yenerek seriyi 2-0 yaptı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 10:34
Son dakika spor haberi: Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 120-95 | MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off'larında , 'ın 13 sayıyla oynadığı müsabakada 'ı 120-95 yenerek ilk tur serisinde durumu 2-0 yaptı. NBA'e 3 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'ndaki eşleşmede 76ers, sahasında Wizards'ı mağlup ederken, 16 dakika süre alan milli oyuncu Furkan Korkmaz 13 sayı, 1 ribaunt ile takımının galibiyetine katkıda bulundu.

Ayrıca 76ers'ta ve 22'şer sayı üretti. Wizards'ta müsabakayı 33 sayı ile tamamladı.

JA MORANT 47 SAYIYLA NBA TARİHİNE GEÇTİ

Doğu Konferansı eşleşmesinde 'ın 'ı 141-129 yendiği karşılaşmada 47 sayıyla oynayan , NBA play-off turu tarihinde 45 sayı ve üzeri atan en genç ikinci oyuncu oldu. Morant, 21 yaş, 289 günle bu başarıya ulaşırken, 21 yaş, 124 günlükken attığı 45 sayıyla ilk sırada yer alıyor. Ja Morant'ın bu performansına rağmen sahadan mağlup ayrılırken, seride durum 1-1 oldu.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 120-95 (2-0)

New York Knicks-Atlanta Hawks: 101-92 (1-1)

Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 141-129 (1-1)

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