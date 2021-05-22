Haberler NBA Son dakika spor haberi: Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 112-117 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberi: -: 112-117 | MAÇ SONUCU

Son dakika spor haberleri... 'de , play-in maçında karşılaştığı 'ı uzatmalarda 117-112 yenerek play-off'a yükselmeyi başardı.

NBA Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:54
Son dakika spor haberi: Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 112-117 | MAÇ SONUCU

Amerikan Basketbol Ligi () play-in maçında 'ı uzatmada 117-112 mağlup eden , play-off'a yükselen son takım oldu. Lig konferanslarında play-off'a kalacak son dört takımı belirleyen play-in turnuvası, Golden State -Memphis mücadelesiyle tamamlandı.

Grizzlies, normal süresi 99-99 tamamlanan karşılaşmayı uzatmada kazanarak 'nda play-off vizesi alan 8. ekip oldu. 'ın 35 sayı, 6 asist ve 6 ribauntluk performansı ile 'un 14, 'ın da 12 sayılık katkıları Grizzlies'ı galibiyete taşıdı.

Warriors'ta 'nin 39 sayı, 5 asist, 4 ribaunt ve 'in 22 sayı, 10 ribaunt, 2 asistlik performansları kazanmak için yetmedi.

2016-2017 sezonunun ardından ilk kez play-off'a katılma hakkı elde eden Grizzlies, Batı Konferansı'nda normal sezonun lideri ile eşleşti.



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